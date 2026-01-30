Il Commissario Provinciale di Forza Italia Crotone, Sergio Ferrari, a oltre due mesi dalla sua nomina, avvia concretamente il naturale processo di rinnovamento del partito nella provincia di Crotone.
Dopo una fase di opportuna attesa, di ascolto, di riflessione e di analisi del territorio, Ferrari ha disposto l’azzeramento di tutte le cariche provinciali e cittadine, atto che rappresenta il preludio a una profonda riorganizzazione del partito.
L’obiettivo è chiaro: costruire un partito moderno, dinamico e fortemente radicato nel territorio, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. La priorità sarà data ai principali comuni del Crotonese e, in particolare, a quelli chiamati al voto nel 2026, dove Forza Italia intende giocare un ruolo da protagonista.
«Non è solo un cambio di nomi, ma un cambio di passo», afferma Sergio Ferrari. «Lavoriamo per garantire ai cittadini rinnovamento, visione e speranza, favorendo l’ingresso di nuove energie e professionalità radicate nel Crotonese, con l’obiettivo di tradurre i valori di Forza Italia in progetti concreti per le nostre comunità».
Il percorso di riorganizzazione partirà dai centri più grandi per poi estendersi progressivamente all’intero assetto provinciale, fino ai prossimi congressi.
Sabato 7 febbraio p.v. sarà inaugurata a Crotone la sede della segreteria provinciale del partito. In quella occasione saranno ufficializzati anche i primi commissari cittadini, che avranno il compito di riorganizzare Forza Italia sui territori e guidarla nella fase di transizione.
