In dieci mesi crescita esponenziale grazie al lavoro di squadra. Nuove nomine nelle città di Melissa e Castelsilano. Il movimento si prepara ad affrontare la campagna politica in vista del referendum costituzionale.

Nel corso della scorsa settimana il movimento giovanile di Forza Italia della provincia di Crotone ha ufficializzato la nomina di due nuovi coordinatori cittadini, segnando un passaggio significativo nel percorso di riorganizzazione territoriale del partito.

Le designazioni riguardano due realtà urbane differenti, accomunate però dalla volontà di rafforzare la presenza e l’azione del movimento tra i giovani.

Nella città di Melissa, la scelta è ricaduta sul giovane Davide Balestrieri, figura già attiva da tempo all’interno del gruppo locale, apprezzata per la capacità di fare sintesi e di promuovere iniziative inclusive. Il nuovo coordinatore avrà il compito di rilanciare il dialogo con le associazioni del territorio e di coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti e giovani lavoratori, in un contesto segnato da crescenti difficoltà sociali ed economiche.

Parallelamente, nella comunità di Castelsilano, il movimento ha puntato su un profilo dinamico e intraprendente affidando la gestione del coordinamento a Francesco Catalano. Una decisione che, secondo i vertici del movimento, rappresenta un segnale di rinnovamento e di fiducia nelle competenze maturate sul campo. Entrambe le nomine arrivano a sostegno delle priorità già espresse dal coordinatore provinciale Francesco Bossio: l’organizzazione di momenti di confronto pubblico e la costruzione di una rete solida tra le diverse realtà cittadine della provincia di Crotone. Le nomine si inseriscono in una strategia comune volta a dare maggiore autonomia ai coordinamenti locali, valorizzando le specificità dei territori. «Vogliamo essere presenti nelle città non solo con idee, ma con persone capaci di ascoltare e agire», hanno dichiarato i vertici provinciali del partito giovanile.

L’avvio dei nuovi coordinamenti cittadini apre ora una fase di lavoro intenso, con l’obiettivo di trasformare l’entusiasmo della nomina in progetti concreti e duraturi oltre alle importanti battaglie politiche che si trova ad affrontare il partito Forza Italia.