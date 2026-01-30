Leonardo Bartolo

Si è svolta nella serata di ieri, 29 gennaio 2026, presso l’Auditorium dell’Istituto Pertini/Santoni di Crotone, la cerimonia conclusiva della XXXVI edizione del Concorso Presepe, promossa dal Movimento Vivere In, appuntamento ormai storico che coinvolge scuole, famiglie e parrocchie del territorio provinciale.

L’iniziativa, come annunciato nei giorni scorsi, è stata dedicata al tema “In Gesù che nasce siamo semi di pace e di gioia” e ha rappresentato un importante momento di condivisione, riflessione e valorizzazione della creatività giovanile, attraverso opere capaci di unire fede, arte e messaggi di speranza.

Durante la serata sono stati assegnati i riconoscimenti alle opere ritenute più significative dalla giuria. Il Primo Premio è stato conferito alla classe 1ª SC/A dell’Istituto Pertini/Santoni, guidata dalla prof.ssa Valentina Falbo, in collaborazione con la prof.ssa Lucy Malena e il prof. Marco Antonio Mastratisi. Gli studenti hanno realizzato un mosaico nel quale ogni tessera rappresenta un gesto quotidiano di pace e di gioia, offrendo una lettura simbolica e collettiva del messaggio natalizio.

Un riconoscimento di particolare rilievo è arrivato anche per Cirò Marina, grazie alla Menzione Speciale conferita allo studente Leonardo Bartolo, del Liceo Artistico, classe 4DL. L’opera, interamente realizzata a mano, è stata apprezzata per la forte carica simbolica: l’acqua, elemento dominante della composizione, è stata interpretata come segno di vita, purificazione e rinascita. Bartolo Leonardo è stato seguito nel suo percorso artistico dalla prof.ssa Mariangela Parisi.

La cerimonia ha visto una partecipazione numerosa e sentita di famiglie, chiese e scuole provenienti da tutta la provincia, confermando il valore educativo e sociale del Concorso Presepe, capace di creare occasioni di incontro e di crescita nel segno della condivisione e della creatività.

Un risultato che rende orgogliosa anche la comunità di Cirò Marina, che vede uno dei suoi giovani distinguersi in un contesto di grande valore culturale e umano.