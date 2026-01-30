SCALA COELI – A seguito del maltempo che nei giorni scorsi ha interessato gran parte della Calabria e, in particolare, la fascia ionica, il Circolo Legambiente Nicà APS di Scala Coeli è intervenuto per fare chiarezza sulle condizioni della discarica di rifiuti speciali non pericolosi situata in località Pipino, oggetto di numerose segnalazioni e richieste di informazioni da parte dei cittadini.

Proprio per garantire un’informazione corretta, puntuale e trasparente, nella giornata di venerdì 23 gennaio 2026 i volontari del Circolo hanno effettuato un sopralluogo diretto nell’area interessata. L’obiettivo era verificare se le abbondanti precipitazioni avessero causato criticità, in particolare un eventuale riempimento della vasca della discarica.

Dalle verifiche effettuate sul posto, allo stato attuale, non emergono elementi tali da destare preoccupazione. La situazione risulta sotto controllo e non sono state riscontrate anomalie riconducibili agli eventi meteorologici recenti. Nell’area, come evidenziato dagli stessi volontari, è visibile come la natura stia progressivamente riprendendo spazio, riconquistando porzioni di territorio in passato interessate da interventi invasivi.

Il Circolo Legambiente Nicà APS ha comunque ribadito il proprio impegno costante nella tutela dell’ambiente e del territorio, sottolineando che l’attenzione resta alta. L’associazione continuerà infatti a monitorare l’area con regolarità e a segnalare tempestivamente agli organi competenti qualsiasi eventuale criticità dovesse emergere, nell’interesse della salute pubblica e della salvaguardia ambientale.

Un’azione di vigilanza e presenza attiva che conferma il ruolo fondamentale delle associazioni ambientaliste nel garantire trasparenza, prevenzione e tutela del territorio, soprattutto in contesti resi più fragili dagli eventi climatici estremi.