Accolgo con profonda gratitudine e sincera emozione la nomina a ViceCoordinatore aggiunto di “Noi Moderati” per la Regione Calabria. Un incarico che considero non solo un riconoscimento personale, ma soprattutto una grande responsabilità politica e morale verso il nostro movimento e verso i cittadini calabresi.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Coordinatore Regionale, On. Giuseppe Galati, per la fiducia accordatami, così come ai vertici nazionali del partito e a tutti gli organismi dirigenti che hanno condiviso e sostenuto questa scelta. La fiducia è il fondamento di ogni percorso politico serio: onorarla significa mettersi al servizio, con umiltà e determinazione.

“Noi Moderati” rappresenta oggi una casa politica fondata su valori chiari e non negoziabili: democraticità, partecipazione, rispetto dei territori, ispirazione cristiana, cultura liberale e riformista, nel solco dei principi della Costituzione italiana. Valori che sento profondamente miei e che orienteranno ogni mia azione.

Lavorerò con spirito di squadra, in piena sintonia con il ViceCoordinatore vicario, con i responsabili dei dipartimenti, con il comitato direttivo regionale e con tutte le realtà territoriali, per rafforzare la presenza del movimento in Calabria, promuovendo forme di partecipazione autentica, inclusiva e trasparente. Credo in una politica capace di ascoltare, di coinvolgere, di costruire comunità, soprattutto in una terra complessa e straordinaria come la nostra.

Il mio impegno sarà rivolto a valorizzare le autonomie locali, a stimolare la vita associativa e a favorire il protagonismo dei cittadini, dei giovani, delle donne e di tutte le energie sane che vogliono contribuire al rilancio del Paese e della nostra Regione.

Con rispetto, lealtà e spirito di servizio, mi metto al lavoro, consapevole che solo attraverso l’impegno quotidiano e condiviso si può restituire credibilità alla politica e speranza ai cittadini.

Grazie ancora per questa opportunità.

Il lavoro comincia adesso.

On. Sergio Torromino