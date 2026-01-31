Il maltempo continua a interessare la Calabria senza tregua, con un nuovo peggioramento previsto nelle prossime ore che desta particolare preoccupazione lungo la fascia ionica. Tra le aree maggiormente esposte ai fenomeni più intensi c’è il crotonese, dove la persistenza delle precipitazioni, unita ai forti venti e alle mareggiate, sta determinando una situazione di costante attenzione sotto il profilo della sicurezza e del rischio idrogeologico.

Come evidenziato anche dall’analisi pubblicata da Telemia, la regione è interessata dal transito di un vortice ciclonico attivo sul mar Ionio, responsabile di piogge diffuse e localmente molto intense, accompagnate da raffiche di vento sostenute e da un progressivo aumento del moto ondoso. Le correnti umide provenienti dal mare stanno alimentando sistemi temporaleschi che colpiscono in modo particolare le zone joniche, tra cui il territorio crotonese.

Nel crotonese, la situazione è resa ancora più delicata dalla natura del territorio, caratterizzato da corsi d’acqua a regime torrentizio e da versanti che reagiscono rapidamente alle abbondanti precipitazioni. In diverse aree della provincia si sono registrati accumuli pluviometrici significativi nelle ultime ore, con conseguenti criticità legate al deflusso delle acque, allagamenti localizzati e un aumento del rischio di frane, soprattutto nelle zone interne e collinari. Le forti raffiche di vento, in alcuni casi di scirocco, stanno inoltre contribuendo a rendere difficili le condizioni lungo la costa, con mareggiate che interessano il litorale ionico.

La Protezione Civile ha diramato avvisi di allerta meteo per la Calabria ionica, includendo anche il crotonese tra le aree a maggiore rischio per piogge intense e vento forte. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari e di prestare attenzione in prossimità di fiumi, torrenti e sottopassi, nonché nelle zone già note per precedenti episodi di dissesto idrogeologico.

Le previsioni per le prossime ore e per i giorni immediatamente successivi non indicano un miglioramento deciso. Il quadro meteorologico rimarrà instabile, con alternanza di rovesci, temporali e brevi pause, in un contesto dominato da cieli molto nuvolosi e temperature contenute. Nel crotonese, questa persistenza del maltempo rischia di aggravare ulteriormente le condizioni del territorio, già messo a dura prova dalle precipitazioni dei giorni scorsi.

Alla luce di questo scenario, resta fondamentale il costante monitoraggio da parte degli enti competenti e una collaborazione attiva da parte dei cittadini, chiamati a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare eventuali ordinanze comunali. Il crotonese si conferma ancora una volta tra le aree più vulnerabili agli eventi meteorologici estremi che stanno caratterizzando questa fase invernale, rendendo necessaria un’attenzione elevata fino al definitivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

