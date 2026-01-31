Prosegue con determinazione l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, finalizzata a garantire il rispetto delle normative amministrative, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute pubblica. Negli ultimi giorni, i militari delle Stazioni locali, supportati dai reparti specializzati dell’Arma e dalle autorità sanitarie, hanno condotto una serie di ispezioni mirate tra Cirò Marina e Strongoli, riscontrando gravi irregolarità in diverse attività ricettive e commerciali.

Sicurezza alimentare e tutela della salute a Cirò Marina

Nell’ambito di un servizio coordinato che ha visto impegnati i Carabinieri delle Stazioni di Torre Melissa, Cirò Superiore e Cirò Marina, unitamente al personale del N.A.S. di Cosenza, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Crotone, del Servizio Veterinario dell’ASP e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N) dell’ASP di Crotone, è stato sottoposto a controllo un agriturismo del territorio cirotano.

L’ispezione ha portato alla luce uno scenario di gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie, che hanno reso necessaria la sospensione definitiva dell’attività. Nello specifico, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 280 kg di alimenti (tra cui insaccati, formaggi e conserve) e di bevande privi di qualsivoglia tracciabilità o etichettatura, elementi fondamentali per garantire la sicurezza del consumatore finale. Sono state inoltre rilevate irregolarità circa la presenza di numerosi capi di bestiame non registrati; in assenza della necessaria documentazione, l’autorità competente disporrà il relativo abbattimento sanitario.

Contrasto al gioco d’azzardo e sicurezza sul lavoro

Parallelamente, l’azione dei Carabinieri si è concentrata sulla prevenzione del gioco d’azzardo patologico, a protezione dellefasce più vulnerabili della popolazione.

• A Cirò Marina, il controllo presso una sala scommesse ha portato al deferimento in stato di libertà del proprietario per violazioni inerenti alla mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori e l’inottemperanza alle prescrizioni ispettive. Sono state elevate sanzioni per un totale di circa 4.000 euro.

• A Strongoli, i militari della locale Stazione, insieme ai colleghi del N.I.L., hanno ispezionato un bar-pizzeria, riscontrando l’omessa denuncia all’Inail e violazioni agli obblighi di sicurezza sul lavoro. Al titolare sono state comminate sanzioni per oltre 1.000 euro.

Questi interventi si inseriscono in una più ampia strategia di monitoraggio costante, fondamentale non solo per reprimere gli illeciti, ma soprattutto per prevenire rischi legati alla salute pubblica e allo sfruttamento lavorativo. L’Arma ribadisce inoltre la centralità del controllo sistematico nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive o con precedenti, al fine di garantire la legalità e la sicurezza della comunità. Le attività di controllo e le relative indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Dott. Domenico Guarascio.

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati, che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per quanto sopra, vige il principio della presunzione di innocenza, e la responsabilità degli stessi sarà accertata solo all’esito di una sentenza definitiva di condanna.