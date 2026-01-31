L’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri ha partecipato anche quest’anno con grande entusiasmo alla XXXVI edizione del Concorso Presepe, promosso dal movimento di spiritualità Vivere in. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera presso l’auditorium dell’Istituto Pertini, alla presenza di scuole, docenti e famiglie.
L’I.C. Papanice Alfieri, rappresentato dalla dirigente scolastica Concetta Masi e da numerosi docenti, si è distinto ottenendo ben tre prestigiosi riconoscimenti, a testimonianza della qualità educativa, artistica e valoriale dei lavori presentati.
In particolare, la scuola primaria del plesso Pizzuta ha conquistato il Premio Aurelio Bauckneht. Con la tecnica dei gessetti colorati è stato realizzato un murales capace di unire arte e messaggio: i colori caldi evocano la Natività, mentre la Terra, sostenuta dall’umanità, accoglie sui continenti un grande albero, simbolo di vita e di unione tra tutti i popoli.
Il plesso della scuola primaria Albani ha ricevuto il Premio Aderenza al Tema, dedicato quest’anno alla pace, grazie a un presepe in cui il cuore della scena è rappresentato da un sentiero di sassi. Ogni pietra simboleggia un impegno concreto – amore, solidarietà, fratellanza – passi necessari per non cadere nell’indifferenza.
Il Premio Originalità è stato infine assegnato al plesso Margherita della scuola secondaria di primo grado, per il lavoro realizzato dalle classi 1A, 2A, 3A, 2B e 3B, capace di distinguersi per creatività e forza espressiva.
La serata è stata arricchita dall’esibizione dell’Orchestra “Beppe Vessicchio”, ensemble dell’I.C. Papanice Alfieri, che ha coinvolto violini, violoncelli, fagotti, corni, flauti, clarinetti, pianoforti, chitarre e fisarmoniche. Emozionanti anche le coreografie dei bambini della scuola primaria del plesso Pizzuta, sulle note di “Mariage d’amour” e “Alleluia”.
Un risultato che conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere creatività, inclusione e valori universali attraverso percorsi educativi condivisi e partecipati.
