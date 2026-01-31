Da quando il dottor Carmine Alvaro ha lasciato l’incarico la comunità continua a essere priva dell’assistenza pediatrica di base.
La maggior parte delle famiglie è costretta a rivolgersi ai pediatri di Cirò Marina, che risultano spesso già al limite massimo degli assistiti. Negli ambulatori si registrano code di due o tre ore, con genitori e bambini in attesa anche per visite urgenti.
Secondo quanto riferito dalle famiglie, la situazione sta spingendo molti a ricorrere a visite private, con costi aggiuntivi e difficoltà economiche per chi non può permetterselo.
La comunità denuncia una “condizione insostenibile” e chiede all’Asp di Crotone un intervento immediato per ripristinare il servizio pediatrico a Crucoli.
