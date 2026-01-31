Poco dopo le ore 22 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti in viale Cristoforo Colombo, nei pressi del lungomare, per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato in un edificio di tre piani.

Sul posto sono giunte più squadre operative, supportate dall’autoscala, per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. A scopo precauzionale, l’intero stabile è stato evacuato a causa della densa presenza di fumo che aveva invaso i piani dell’edificio.

Nel corso delle operazioni di soccorso, due persone sono state evacuate dai Vigili del Fuoco mediante l’utilizzo dell’autoscala. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari del Servizio 118, intervenuti tempestivamente sul posto.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza, che hanno collaborato nelle operazioni di sicurezza e di gestione dell’ordine pubblico.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.