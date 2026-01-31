Si è svolto a Roccarainola, in provincia di Napoli, il Galà della Poesia che ha coronato l’XI edizione del Premio Internazionale “Diciamolo con la Poesia”, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale nazionale e internazionale. Un evento intenso, partecipato e carico di emozioni, capace di ribadire il valore universale della parola poetica come strumento di dialogo, riflessione e luce.

Nel corso della serata, tra letture, applausi e momenti di profonda condivisione emotiva, è stato conferito il Premio Speciale “Poesia che illumina”, all’interno della sezione Tema Libero, per la poesia “L’eco delle mani”. Un riconoscimento accolto con sincera emozione dall’autrice, che ha espresso gratitudine per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti della sua opera.

Determinante, come sempre, l’organizzazione dell’evento, curata con professionalità e passione da Thomas Mugnano, cui sono andati i ringraziamenti per l’impeccabile gestione della manifestazione e per aver saputo creare un contesto autentico di incontro tra voci, storie e sensibilità diverse. Apprezzamento anche per la prestigiosa giuria, che ha valutato i testi con rigore critico e profonda attenzione umana.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il Premio “Diciamolo con la Poesia” si conferma così non solo come concorso letterario, ma come vero e proprio spazio di condivisione culturale, dove la poesia continua a essere voce, incontro e luce, capace di unire persone e territori nel segno dell’arte e dell’emozione.