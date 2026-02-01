Primavera 2, 17ª giornata: Empoli-Crotone 1-0
EMPOLI: Versari; Antonini (36’st Orlandi), Egan, Huqi, Bembnista, Rugani, Fiorini (20’st Tavanti), Mazzi, Campaniello (45’st Samb), Mureddu (20’st Asmussen), Monaco (45’st Diousse). All. Filippeschi
CROTONE: Paciotti; Cortese, D’Oppido, Bianchi, Adamo, Pierangeli, Casile (36’st Valenza), Troiano (43’st Gonnella), Cosentino (43’st Sinopoli), Terrasi, Goure. All. Ferragina (Corrado squalificato)
Arbitro: Mieta di Vicenza
Rete: 19’pt Fiorini
Ammoniti: Bembnista (E)
Espulso: 33’st Adamo (C) per doppia ammonizione
