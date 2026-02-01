TABELLINO
Siracusa-Crotone 1-3
SIRACUSA: Farroni; Puzone (21’st Zanini), Pacciardi (30’st Capomaggio), Bonacchi (30’st Di Gesù), Cancellieri; Candiano, Gudilevicius (21’st Sbaffo); Di Paolo (36’st Pannitteri), Limonelli, Contini; Arditi. A disp. : Bonucci, Sylla, Sapola, Chiara, Morreale, Iob. All. Turati
CROTONE: Merelli; Novella (38’st Andreoni), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (29’st Calvano), Vinicius, Sandri; Piovanello (29’st Maggio), Gomez (47’st Energe), Zunno (38’st Armini). A disp.: Sala, Martino, Veltri, Guerra, Bruno, Vrenna. All. Longo
ARBITRO: Castellone di Napoli
MARCATORI: 31’pt Contini (S) su rigore, 38’pt Zunno (C), 49’pt Vinicius (C), 20’st Gomez (C) su rigore
AMMONITI: Pacciardi (S), Novella (C), Vinicius (C)
Clicca qui per il riassunto della gara
Lascia un commento