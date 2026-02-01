Una giornata all’insegna dello sport, dei valori educativi e della passione calcistica quella vissuta a Cirò Marina in occasione della conferenza stampa e dell’evento dedicato all’esposizione del 19° scudetto del Milan. Un appuntamento che ha richiamato numerosi tifosi, famiglie, bambini e ragazzi, testimoniando ancora una volta come lo sport sappia unire la comunità.

Ad aprire ufficialmente l’incontro è stato il Presidente del Consiglio comunale di Cirò Marina, Ferdinando Alfì, che ha portato i saluti dell’intero Consiglio comunale, ringraziando in modo particolare Christian Abbiati, storico portiere rossonero, il presidente del Milan Club di Cirò Marina, Pietro Doritti, gli organizzatori e tutte le famiglie presenti.

Nel suo intervento, Alfì ha sottolineato come l’esposizione del 19° scudetto non rappresenti soltanto un momento celebrativo per i tifosi del Milan, ma anche un forte simbolo di impegno, sacrificio, spirito di squadra e passione, valori fondamentali che lo sport trasmette soprattutto alle nuove generazioni.

Grande apprezzamento è stato espresso per la presenza di Christian Abbiati, definito un esempio di professionalità, dedizione e amore per la maglia. Un incontro speciale, in particolare per i più giovani, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con una figura che ha segnato la storia del calcio italiano.

Un plauso sentito è andato anche al Milan Club di Cirò Marina e al suo presidente Pietro Doritti, per l’impegno e la passione con cui è stato organizzato l’evento, dimostrando come lo sport possa essere uno straordinario strumento di aggregazione e crescita sociale per il territorio.

Momento particolarmente emozionante della giornata è stata la premiazione dei bambini che hanno partecipato al torneo di calcio. A loro, il presidente Alfì ha rivolto un messaggio semplice ma significativo: continuare a giocare, divertirsi e sognare, ricordando che vincere è importante, ma lo sono ancora di più il rispetto, l’amicizia e il gioco di squadra.

In chiusura, Alfì ha ribadito l’impegno delle istituzioni nel sostenere iniziative capaci di unire sport, educazione e comunità, ringraziando tutti i presenti e augurando un buon proseguimento dell’evento, con un messaggio chiaro e condiviso: viva lo sport.