Cirò Marina ha vissuto due giorni intensi all’insegna della passione rossonera, dello sport e dei valori educativi del calcio. Il 30 e 31 gennaio, il Milan Club Cirò Marina ha accolto come ospite d’eccezione Cristian Abbiati, storico ex portiere dell’AC Milan, e la Coppa Scudetto vinta dal Milan nella stagione 2021/2022, protagonisti di un evento che ha coinvolto tifosi, giovani atleti e istituzioni.

La giornata del 30 è stata dedicata soprattutto ai più giovani, con un torneo riservato alle categorie Pulcini e Primi Calci, organizzato dal Milan Club Cirò Marina. In campo le scuole calcio del territorio: Polisportiva Punta Alice, Nuova Era, Academy Cirò Marina e ASD Power.

Nonostante la pioggia, i bambini hanno regalato uno spettacolo fatto di entusiasmo, fair play e tanta voglia di giocare, dimostrando come il calcio sia prima di tutto divertimento, aggregazione e crescita.

Il 31 gennaio, presso Palazzo Porti, si è svolta una conferenza stampa molto partecipata, rappresentando il momento istituzionale dell’evento.

Erano presenti importanti figure del mondo rossonero, tra cui:

Cristian Abbiati e la Coppa Scudetto 2021/2022

Umberto Palmieri, osservatore dell’AC Milan

Carlo Torresan, responsabile del Milan Camp Academy Italia

Giuseppe Munafò, Presidente del Milan Club d’Italia

Vincenzo Trovesi, Consigliere AIMC

A rappresentare le istituzioni locali:

Ferdinando Alfì, Presidente del Consiglio Comunale di Cirò Marina

Maria Esposito, consigliera comunale

Presenti anche tutte le scuole calcio partecipanti al torneo con i rispettivi allenatori e la giornalista calabrese Giada Bruno, che ha seguito e raccontato l’evento.

Il Direttivo del Milan Club Cirò Marina, guidato dal Presidente Pietro Doritti, era al completo, con il vice Presidente Andrea Spataro e i consiglieri Cataldo Ceraulo, Antonio Fazio, Gabriele Cerchiara, Gennaro Aversa, Stefano Doritti, Attilio Fortunato, Giuseppe Santoro, Francesco Longobucco e Vincenzo Doritti, insieme a tutti i tesserati del club.

Durante la conferenza, Cristian Abbiati si è mostrato disponibile e vicino a tutti, condividendo aneddoti della sua carriera, ricordi legati alla maglia rossonera e riflessioni sui valori fondamentali dello sport: sacrificio, rispetto, impegno e senso di appartenenza.

Tutte le scuole calcio hanno ricevuto una targhetta ricordo e hanno avuto il piacere di farsi foto con Cristian Abbiati e la Coppa Scudetto 2021/2022.

Dalle ore 20:00, l’evento si è spostato presso il ristorante Kahlua, dove erano presenti vari Milan Club calabresi, tra cui:

Milan Club Riviera dei Cedri, Milan Club Strongoli, Milan Club Crotone, Milan Club Pippo Inzaghi Cosenza e Milan Club Lamezia.

Tra cibo, musica, foto con Cristian Abbiati e la Coppa Scudetto 2021/2022, e giochi a premio con maglie e palloni autografati, la serata è stata un grande successo, ricca di entusiasmo e passione rossonera.

L’incontro ha rafforzato il legame tra sport, territorio e giovani, sottolineando il ruolo sociale ed educativo del calcio. La presenza di Cristian Abbiati e dei rappresentanti del mondo rossonero ha dato ulteriore prestigio a un’iniziativa capace di unire la grande storia del Milan con l’entusiasmo delle nuove generazioni, portando anche turismo sportivo a Cirò Marina.

Per il Milan Club Cirò Marina sono stati giorni di grande orgoglio e partecipazione, vissuti sotto un’unica bandiera: quella rossonera. Il prossimo appuntamento sarà a giugno 2026 con il Milan Camp, insieme a tante altre sorprese.