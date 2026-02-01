Il Segretario nazionale del partito politico Libertà è Democrazia, Giancarlo Affatato, esprime ferma condanna per la vile aggressione subita da un agente delle forze dell’ordine nella serata di ieri a Torino, manifestando piena solidarietà e vicinanza al poliziotto colpito e a tutte le donne e gli uomini impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica.

«Quanto accaduto – dichiara Affatato – è un episodio gravissimo che non può e non deve essere minimizzato. Le forze di polizia rappresentano un presidio fondamentale di legalità e democrazia: chi le aggredisce colpisce lo Stato e l’intera comunità nazionale».

Il Segretario nazionale rivolge quindi un appello al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, affinché si attivino con urgenza tutte le misure necessarie a garantire maggiore tutela agli operatori delle forze dell’ordine e un rafforzamento degli organici nei contesti più esposti a tensioni e violenze, a difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

«Il partito Libertà e Democrazia – conclude Affatato – è al fianco del poliziotto aggredito, della sua famiglia e di tutto il comparto sicurezza. L’Italia intera è vicina a chi, con sacrificio e senso del dovere, indossa ogni giorno una divisa per proteggere la collettività».