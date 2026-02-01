Nei giorni scorsi la Giunta Municipale del Comune di Melissa (KR) ha approvato, su proposta dell’Assessore all’Ambiente Edoardo Rosati e del Vicesindaco con delega ai servizi sociali Antonella Filosa, due importanti progetti “PUC” (Progetti Utili alla Collettività) per utilizzare i beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto Formazione Lavoro, finanziati con fondi del Fondo Povertà 2019-2020.

I progetti:

1.”𝐏𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥,𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞”: il progetto, prevede attività di riqualificazione di spazi pubblici, aree verdi e litorali, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e sensibilizzare la comunità al rispetto dell’ambiente.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

2. “𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢”: il progetto, fornisce assistenza domiciliare e compagnia a persone anziane e con disabilità, favorendo la loro integrazione sociale e la permanenza nel territorio.

L’avvio dei progetti è previsto a far data dall’inserimento del Puc sulla piattaforma GePI e per ogni beneficiario, dall’abbinamento di quest’ultimo al relativo progetto sulla piattaforma.

Un passo concreto per includere i tanti soggetti coinvolti e soprattutto una possibilità per la Comunità di Melissa di veder migliorare servizi verso i più deboli e manutenzione dei luoghi pubblici.

Un altro passo avanti dunque per l’Amministrazione Comunale , che va nella direzione dell’ operosità costante nell’interesso esclusivo del paese