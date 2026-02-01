Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone sono state impegnate fin dalle prime ore della mattinata in numerosi interventi a causa delle condizioni meteo avverse che hanno colpito con particolare intensità diverse aree della provincia.
Le operazioni hanno riguardato la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, il ripristino della sicurezza in presenza di tombini divelti, la gestione di allagamenti, il recupero di vetture in difficoltà e l’assistenza a persone colpite da infiltrazioni d’acqua all’interno delle abitazioni, in varie zone del territorio provinciale.
Al momento sono oltre trenta gli interventi già effettuati, con le squadre che continuano a monitorare la situazione e a rispondere alle segnalazioni dei cittadini.
Il quadro generale registra un lieve miglioramento, ma l’attenzione resta alta, considerata la persistenza di condizioni meteo instabili e la necessità di garantire la sicurezza della popolazione.
