Una notte di forte maltempo ha interessato il territorio di Cirò Marina, dove nelle ultime ore si è verificato un improvviso e violento fenomeno atmosferico assimilabile a un mini tornado. L’episodio si è registrato nella zona Torrenova, causando danni visibili e destando forte preoccupazione.

La violenta raffica di vento ha scoperchiato parte del tetto della Torrenova, storica struttura in pietra, facendo volare le lamiere della copertura e lasciando scoperta una porzione dell’edificio. Contestualmente, la furia del vento ha sradicato un albero, abbattendolo lungo la recinzione di un terreno agricolo.

I danni sono ben visibili nelle foto scattate, inviate e segnalate da un cittadino, che documentano l’entità del fenomeno e le conseguenze lasciate dal passaggio della violenta perturbazione.

Il fenomeno si inserisce nel più ampio quadro di instabilità meteorologica che sta interessando la fascia ionica calabrese, con particolare attenzione rivolta al crotonese.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali risultano evidenti e richiederanno interventi di messa in sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la copertura della Torrenova e la rimozione dell’albero caduto.

L’episodio conferma ancora una volta come i fenomeni meteorologici stiano assumendo caratteri sempre più imprevedibili e violenti, rendendo necessario mantenere alta l’attenzione, soprattutto nelle ore notturne e nelle aree più esposte del territorio comunale. Le condizioni meteo restano monitorate nelle prossime ore.