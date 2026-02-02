L’Avvocato Salvatore Rocca inaugura la sede di Crotone di “CAMMINO”: un nuovo polo di eccellenza per la tutela delle persone, dei minori e della famiglia



Crotone. Si terrà il 3 febbraio 2026, a partire dalle ore 15:30 presso l’Aula 5 del Tribunale di Crotone, l’evento inaugurale della sede territoriale di CAMMINO (Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie). A guidare questa nuova e prestigiosa realtà forense sarà l’Avv. Salvatore Rocca, in qualità di Presidente della sede crotonese.

L’evento, dal titolo “La violenza di genere: profili sostanziali, ambiti sociali e deontologia dell’avvocato familiarista”, non rappresenta solo un momento formativo di altissimo profilo, ma sancisce ufficialmente la nascita di un presidio giuridico fondamentale per il territorio, volto a promuovere la specializzazione e la tutela dei soggetti più vulnerabili.

L’Avv. Salvatore Rocca, promotore dell’iniziativa, delinea con determinazione gli obiettivi che la Camera Nazionale si prefigge di raggiungere sotto la sua presidenza:

• Specializzazione e Formazione: “La nostra missione,” dichiara l’Avv. Rocca, “è garantire agli avvocati crotonesi un percorso di formazione continua e specialistica. Il diritto di famiglia e dei minori richiede una sensibilità e una competenza che vanno oltre la tecnica giuridica: serve un approccio multidisciplinare e umano.”

• Tutela dei Diritti Umani: La sede di Crotone si pone come interlocutore attivo per la salvaguardia dei diritti delle persone, con un focus specifico sul contrasto alla violenza di genere in ogni sua forma, sia fisica che digitale.

• Dialogo Istituzionale: “Vogliamo creare un ponte solido tra l’avvocatura, la magistratura e i servizi sociali,” continua l’Avv. Rocca. “La sede di Cammino sarà un luogo di confronto e proposta per migliorare le prassi giudiziarie e l’efficacia delle tutele sul nostro territorio.”

• Etica e Deontologia: Grande attenzione sarà riservata alla deontologia del “familiarista”, una figura che deve agire con estremo rigore etico data la delicatezza dei contesti in cui opera.

Relatori di Alto Livello

L’importanza dell’inaugurazione è confermata dalla partecipazione dei vertici della magistratura e delle istituzioni forensi. I lavori, aperti dall’Avv. Salvatore Rocca, saranno moderati dall’Avv. Antonella Nocita (Segretaria CAMMINO Crotone) e vedranno i saluti istituzionali della Dott.ssa Maria Luisa Mingrone (Presidente del Tribunale di Crotone), del Dott. Domenico Guarascio (Procuratore della Repubblica di Crotone), dell’Avv. Giuseppe Gallo (Presidente COA Crotone) e dei Presidenti delle Associazioni Forensi del crotonese.

L’introduzione al tema sarà curata dall’Avv. Raffaella Spanò (Vice Presidente CAMMINO Crotone).

I Relatori e i Temi del Convegno

Il dibattito entrerà nel vivo con i contributi dei vertici nazionali e di illustri accademici:

• Avv. Carolina Ferro (Presidente Nazionale CAMMINO): interverrà sulle allegazioni di violenza nel rito unitario della famiglia.

• Avv. Rita Ielasi (Vice Presidente Nazionale CAMMINO): discuterà della tutela dei minori coinvolti nella violenza di genere.

• Avv. Ersilia Trotta (Consigliere COA Salerno e Delegata Formazione Nazionale Cammino): approfondirà gli aspetti di deontologia dell’avvocato.

• Dott.ssa Rosaria Multari (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone): analizzerà l’audizione della persona offesa, l’incidente probatorio e la violenza sui minori.

• Prof.ssa Avv. Angela Mendola (Università degli Studi di Salerno): tratterà il tema della manipolazione dei contenuti digitali e del “Deep Nude”.

• Prof. Domenico Bilotti (Docente UMG Catanzaro): offrirà una riflessione sui profili sostanziali della violenza di genere.

Interventi Programmati e Conclusioni

L’evento vedrà inoltre gli interventi programmati dell’Avv. Andrea Scimone (Tesoriere), dell’Avv. Giuseppina Principe (Referente Famiglia), dell’Avv. Domenico Olivo (Referente penale minorile) e dell’Avv. Giorgio Tricoli (Componente direttivo), tutti facenti parte della squadra di CAMMINO Crotone.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate all’Avv. Giuseppina Galea (Consigliera Ordine Avvocati di Crotone) e, nuovamente, all’Avv. Salvatore Rocca, che traccerà la linea programmatica per il futuro della sede.

Note informative:

L’evento è accreditato dal COA di Crotone con 3 crediti ordinari e 1 di deontologia.



Il Valore dei Diritti: Una Riflessione Conclusiva.

L’apertura della sede crotonese di CAMMINO non è solo un atto formale, ma una dichiarazione d’intenti verso la società civile. L’Avv. Rocca desidera chiudere con un pensiero che è alla base di ogni sua azione professionale:

“Il diritto di famiglia non è una mera branca del codice civile, ma il termometro del grado di civiltà di una nazione. Tutelare un minore o una persona vittima di violenza non significa solo applicare una norma, ma prendersi cura della cellula fondamentale della nostra società. Ogni bambino ha il diritto inalienabile di crescere in un ambiente sano, protetto e lontano da ogni forma di prevaricazione. Il nostro impegno, come Camera Nazionale degli Avvocati per la Famiglia, è quello di essere sentinelle vigili affinché la legge non sia solo un testo scritto, ma uno scudo concreto contro l’ingiustizia, garantendo che il superiore interesse del minore e la dignità della persona restino sempre al di sopra di ogni contesa legale.”

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT