REGGIO CALABRIA, 2 febbraio 2026 – «Con l’apertura della piattaforma online, diamo il via alla fase operativa per il ristoro dei danni causati dal ciclone Harry. È lo strumento tecnico necessario per trasformare gli impegni istituzionali in aiuti tangibili». Lo dichiara Sergio Ferrari, Presidente della IV Commissione consiliare “Protezione Civile”, a margine dell’autorevole incontro svoltosi presso la sede del Consiglio regionale a Palazzo Campanella.

All’evento hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e il Coordinatore regionale On. Francesco Cannizzaro. Davanti a una platea gremita di cittadini e rappresentanti del tessuto produttivo, sono state illustrate le linee guida per gli indennizzi e il piano d’azione straordinario che vede lo Stato e la Regione compatti al fianco delle comunità colpite.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Roberto Occhiuto per la concretezza dimostrata — dichiara Ferrari — e all’On. Francesco Cannizzaro per aver agevolato uno straordinario confronto con il Ministro degli Esteri, permettendo al territorio di accedere agli strumenti messi a disposizione dal Ministero. Un ringraziamento particolare va al Ministro Antonio Tajani per la sua presenza sul territorio regionale, segnale di reale vicinanza del Governo».

Nel corso del vertice è stata sottolineata l’attivazione di una task force nazionale per il tessuto produttivo, finalizzata a consolidare nei cittadini fiducia e vicinanza delle istituzioni. «Oltre ai ristori della Protezione Civile — spiega Ferrari — il Ministro Tajani si è impegnato a discutere in sede UE l’utilizzo del Fondo di Solidarietà Europeo per le imprese danneggiate, che potranno inoltre contare su un pacchetto di strumenti integrati:

SIMEST/ICE: Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per le imprese esportatrici danneggiate;

SACE: Garanzie statali agevolate per facilitare l’accesso alla liquidità necessaria per la riparazione dei beni strumentali;

Cassa Depositi e Prestiti (CdP): Linee di finanziamento dedicate agli Enti Locali e alle infrastrutture strategiche del territorio.

Per garantire che nessuno resti indietro — precisa Ferrari — in Regione è già attiva un’attività di supporto e assistenza tecnica dedicata a Comuni, imprese e privati. Gli uffici regionali accompagneranno i richiedenti nella procedura burocratica, semplificando l’accesso ai contributi».

La piattaforma per la ricognizione dei fabbisogni (OCDPC n. 1180 del 30 gennaio 2026) è raggiungibile all’indirizzo:

«La IV Commissione consiliare — conclude Sergio Ferrari — manterrà un monitoraggio costante sull’andamento delle segnalazioni, nella certezza che la sinergia tra Governo, Regione e partner finanziari nazionali si traduca in una ricostruzione rapida e strutturata».