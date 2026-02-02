Cirò Marina – Prosegue la programmazione settimanale degli interventi di pulizia e taglio dell’erba sul territorio comunale. L’Assessore Andrea Mistretta, con delega all’Ambiente e al Decoro urbano del Comune di Cirò Marina, ha comunicato il calendario dei lavori previsti dal 2 al 7 febbraio 2026 .

Gli interventi interesseranno diverse aree cittadine e, per l’intera settimana, saranno accompagnati da ordinanza di divieto di sosta, necessaria per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza ed efficacia.

Il programma degli interventi

Lunedì 2 febbraio 2026 (ordinanza di divieto di sosta)

Pulizia e taglio erba in via Omero.

Pulizia e taglio erba presso il piazzale del campo sportivo.

Pulizia e taglio erba in via Punta Alice.

Pulizia e taglio erba in piazza Kennedy.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare i divieti di sosta nelle giornate indicate, così da agevolare il corretto svolgimento dei lavori e contribuire al mantenimento del decoro urbano.