Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia accoglie con soddisfazione il conferimento delle deleghe al Consigliere provinciale Saverio Punelli, cui sono state affidate competenze strategiche quali Lavori Pubblici, Viabilità, Autorizzazioni e Concessioni stradali, Trasporti eccezionali, Progettazione e Pianificazione stradale, nonché la delega alla Cooperazione Internazionale.

Si tratta di ambiti centrali per il futuro della provincia di Crotone, che richiedono visione, capacità amministrativa e una forte connessione con i territori. In particolare, il tema della viabilità e delle infrastrutture provinciali rappresenta da anni una delle principali criticità per cittadini, imprese e Comuni, pur nelle difficoltà legate alla scarsità delle risorse disponibili, frutto di quella scellerata riforma Delrio che ha progressivamente indebolito il ruolo e le funzioni delle Province, riducendo capacità operativa e margini di intervento.

Il conferimento di tali deleghe a Saverio Punelli costituisce un riconoscimento del lavoro svolto e delle competenze maturate, e rappresenta al contempo un segnale di attenzione verso Fratelli d’Italia, forza politica che sarà chiamata a svolgere un importante lavoro di affiancamento, supporto e proposta a sostegno dell’azione del proprio Consigliere provinciale.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Come Coordinamento Provinciale riteniamo necessario passare rapidamente dagli atti formali all’azione concreta, attraverso una programmazione efficace, il coinvolgimento dei Comuni e un utilizzo responsabile delle risorse disponibili, comprese quelle nazionali ed europee.

Fratelli d’Italia garantirà il massimo contributo politico e organizzativo affinché l’attività del Consigliere Punelli possa tradursi in risultati reali per il territorio, nella consapevolezza che infrastrutture, mobilità e cooperazione rappresentano leve essenziali per il rilancio della provincia di Crotone.