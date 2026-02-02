La Federazione Italiana Nuoto, dopo settimane di fitte interlocuzioni con l’Amministrazione comunale, ha deliberato nella giornata odierna uno schema di accordo di collaborazione che prevede la creazione di un nuovo centro federale di alta specializzazione e di nuoto e la co-gestione della piscina olimpionica comunale, sita in via Giovanni Paolo II.

L’accordo, che verrà perfezionato nei prossimi giorni, avrà durata di 9 anni. Sulla base dell’esperienza, dell’organizzazione e delle professionalità tali da garantire il migliore know how e la massima qualità per la realizzazione, gestione, programmazione e conduzione dell‘Impianto la FIN è apparsa sin dall’inizio interlocutrice primaria per voltare pagina e costruire un nuovo percorso di gestione della piscina comunale. Spetterà quindi alla federazione la gestione tecnica e amministrativa dell’impianto, con l’ente ad affiancare la FIN in tutti gli aspetti. Prevista altresì l’opzione di includere anche la nascente piscina ex Coni nell’accordo.

“Miriamo a completare l’iter di stipula dell’accordo entro i prossimi giorni: dopo la definizione della versione definitiva del testo, verrà convocato il consiglio comunale al fine di deliberare, anche per parte del Comune, il relativo schema e subito dopo passeremo alla fase esecutiva con l’obiettivo di riaprire l’impianto entro la fine di febbraio. Un ringraziamento va agli assessori Bossi, Cretella e Scandale, nonchè al dirigente Francesco Marano per l’intensa attività profusa in tutto questo periodo al fine di raggiungere tale importante risultato” dichiara il sindaco Voce

“È un risultato storico, che premia lo sforzo dell’amministrazione a voler riaprire l’impianto e cogliere l’opportunità di trasformarlo in centro federale. Un ringraziamento particolare va al presidente Regionale Porcaro e a tutto il consiglio, così come a tutti i vertici nazionali con cui ci siamo interfacciati nei giorni scorsi. La nostra città diventerà fucina di futuri campioni proprio grazie al centro di eccellenza federale, e già nei prossimi mesi ospiterà competizioni regionali a tutti i livelli. Un risultato di cui essere orgogliosi e che pone la città di Crotone tra le poche in Italia a vantare un centro federale” dichiara l’assessore Bossi