Prenderà il via a partire dal 2 febbraio il percorso di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO) che vede coinvolti l’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri e il Liceo Statale “Gravina”, in attuazione della convenzione vigente tra le due istituzioni scolastiche.

Come già avvenuto negli anni scolastici precedenti, l’I.C. Papanice Alfieri accoglierà le studentesse e gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Gravina, offrendo loro un’importante opportunità di crescita e orientamento formativo. Gli studenti saranno inseriti nelle classi della scuola primaria, dove affiancheranno i docenti titolari nello svolgimento delle ordinarie attività didattiche e osservative, esclusivamente per finalità formative.

L’avvio ufficiale del percorso è previsto per lunedì 2 febbraio, alle ore 8:30, presso l’aula magna del plesso Alfieri, dove gli studenti saranno accolti dalla dirigente scolastica dell’I.C. Papanice Alfieri, Concetta Masi, per un momento di condivisione progettuale e applicativa del percorso PCTO. All’incontro sarà presente anche il dirigente scolastico del Liceo Statale “Gravina”, Antonio Santoro, a testimonianza della sinergia educativa tra le due realtà scolastiche.

Il percorso rappresenta un’importante occasione di collaborazione interistituzionale e di arricchimento reciproco, favorendo il dialogo tra i diversi ordini di scuola e contribuendo alla formazione consapevole delle future generazioni.