CROTONE – Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 8:00, davanti al Liceo Linguistico Gravina si terrà un flash mob per la salute, un’iniziativa civile e pacifica che coinvolgerà studenti, insegnanti e genitori.

L’azione nasce in seguito al recente crollo di parte della copertura in eternit dei capannoni dell’ex Mercato Generale, situati a meno di 300 metri dall’istituto scolastico, evento che ha fatto emergere una forte preoccupazione per il possibile rischio di dispersione di fibre di amianto nell’ambiente circostante.

L’obiettivo del flash mob è richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla necessità di tutelare la salute della comunità scolastica e dei residenti, chiedendo con forza:

la messa in sicurezza immediata dell’area interessata ;

; l’attivazione di controlli ambientali chiari, puntuali e trasparenti ;

; una corretta informazione sui rischi e sulle azioni intraprese.

Gli organizzatori sottolineano che l’iniziativa ha carattere esclusivamente civile, pacifico e non politico, e nasce dal basso come espressione di responsabilità collettiva e attenzione al diritto fondamentale alla salute.

Durante il flash mob saranno disponibili materiali informativi e documentazione visiva per sensibilizzare e informare correttamente su una tematica che riguarda non solo la scuola, ma l’intera città.

Un gesto simbolico ma concreto, con cui la comunità del Liceo Linguistico Gravina intende ribadire che la sicurezza e la salute non possono essere rimandate.