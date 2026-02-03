Melissa entra ufficialmente tra le sedi del Merano Wine Festival Calabria, in programma dal 5 al 7 giugno, affiancando Cirò e Cirò Marina, che hanno ospitato le precedenti edizioni. Un debutto prestigioso che rappresenta un importante riconoscimento per il territorio e per la sua storica vocazione vitivinicola.

Un risultato che valorizza Melissa come terra di grandi vini e di identità autentica, custode di una tradizione enologica secolare che trova nei DOC Melissa e Cirò le sue massime espressioni.

«L’arrivo del Merano Wine Festival a Melissa è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità – dichiara il Sindaco Luca Mauro –. È il riconoscimento di un lavoro portato avanti con determinazione e visione, che mette al centro la qualità del nostro territorio, dei nostri produttori e della nostra storia. Ospitare un evento di questo livello significa dare a Melissa una vetrina nazionale e internazionale di straordinario valore».

In attesa del programma ufficiale e definitivo, l’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento all’Assessorato Regionale all’Agricoltura, nella persona dell’Onorevole Gianluca Gallo, alla Presidente di ARSAC, Fulvia Caligiuri, e a tutto lo staff tecnico, per aver accolto positivamente la candidatura del Comune.

«Questo evento – sottolinea il Presidente del Consiglio Comunale Cataldo Maltese – non è solo una manifestazione enogastronomica, ma un’occasione concreta di crescita culturale, turistica ed economica. Melissa saprà accogliere il pubblico del Merano Wine Festival con le sue bellezze, i suoi luoghi, la sua ospitalità e il senso di appartenenza di una comunità che crede fortemente nel proprio futuro».

Le location del territorio, insieme a strutture ricettive, ristorazione di qualità e siti culturali, costituiranno la cornice ideale per un pubblico numeroso e qualificato, chiamato a vivere un’esperienza che unisce vino, cultura e identità.

Melissa si prepara così a essere protagonista di una grande kermesse dedicata all’enogastronomia d’eccellenza, pronta a ricambiare con autenticità e passione la fiducia accordata.