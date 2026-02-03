Martedì 3 febbraio, alle ore 17.00, presso il Museo e Giardino di Pitagora, si terrà la presentazione del libro “Un’altra pelle” di Antonio Anastasi, un’opera che rappresenta un’ulteriore e significativa conferma della maturità narrativa dell’autore e della sua riconosciuta competenza nell’analisi dei fenomeni legati alla criminalità organizzata.

Con uno stile diretto, asciutto e privo di retorica, Anastasi costruisce una narrazione che supera i confini del semplice racconto giudiziario, offrendo al lettore uno sguardo profondo sulle continuità, le ambiguità e le zone d’ombra che caratterizzano la vita mafiosa. Un’altra pelle è un racconto lucido e consapevole, capace di stimolare una riflessione critica su dinamiche ancora drammaticamente attuali.

Il volume è impreziosito dalla prefazione di Antonio Nicaso, tra le massime autorità a livello internazionale nello studio delle mafie, a ulteriore conferma del valore culturale e civile dell’opera. Fin dalla sua uscita, il libro ha riscosso un ampio consenso di pubblico e critica, superando le aspettative di lettori e librerie.

All’incontro interverranno:

Domenico Guarascio, Procuratore della Repubblica;

Franca Ferrara, Prefetto;

Santo Vazzano, Direttore del Museo e Giardino di Pitagora;

Walter Pellegrini, editore;

Giancarlo Costabile, sociologo;

Simone Puccio, giornalista.

Sarà presente l’autore.