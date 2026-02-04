Domenica 1 febbraio l’ASD Martial Kroton Ryu ha partecipato al prestigioso seminario di alto profilo tecnico “World Champions”, svoltosi presso il PalaBorsellino di Vibo Valentia e promosso dalla FIJLKAM Calabria.

La società crotonese ha preso parte all’evento con gli atleti Miryan Ben Slimene, Rawen Ben Slimene, Andrea Bisicchia, Mario Borello, Giuseppe Carlino, Sofia Damian, Cristiano Ioppoli, Francesco Martino, Sandro Marseglia e Benedetta Perri, guidati dai tecnici Clara Nino e Carlo Bellino, quest’ultimo assente per motivi di salute ma costantemente vicino al gruppo con il proprio sostegno. Presente anche il Maestro Francesco Bellino, membro della Consulta del Comitato Regionale Settore Karate e Responsabile del CTR Calabria – FIJLKAM Karate Calabria.

Il seminario ha coinvolto oltre 360 atleti, rappresentando un’importante occasione di crescita tecnica e culturale per il movimento karate calabrese, grazie alla partecipazione di due eccellenze del karate mondiale: Sara Cardin, atleta del Centro Sportivo dell’Esercito Italiano, campionessa del mondo ed europea di kumite e punto di riferimento anche sul piano educativo, e Vincenzo Figuccio, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, pluricampione mondiale ed europeo di kata a squadre, maestro di karate e allenatore di IV livello CONI.

Di particolare valore formativo è stato il momento conclusivo dell’allenamento, durante il quale i due Campioni hanno dialogato con i karateka presenti, rispondendo alle domande e condividendo esperienze personali e professionali. Un confronto diretto che ha trasmesso ai giovani atleti messaggi di perseveranza, disciplina e resilienza, sottolineando come il successo sportivo sia il risultato di un impegno quotidiano costante e della capacità di affrontare e superare le difficoltà.

Nel corso della manifestazione si è svolta anche la cerimonia di conferimento dell’8° Dan ai Maestri Gerardo Gemelli ed Enzo Migliarese, un riconoscimento che va oltre il grado tecnico e testimonia una vita dedicata alla crescita del karate. La consegna dei diplomi è stata effettuata dal Presidente del Settore Karate FIJLKAM Calabria, Dott.ssa Viola Zangara, che ha letto pubblicamente una lettera di stima e congratulazioni a nome dell’intero Comitato Regionale.

Il Maestro Francesco Bellino, a nome dell’ASD Martial Kroton Ryu, ha espresso le più sentite congratulazioni ai due Maestri, sottolineando come Gemelli e Migliarese rappresentino autentici pilastri del karate calabrese e nazionale, esempi di competenza tecnica, dedizione e valori educativi.La società ha infine ringraziato il Comitato Regionale FIJLKAM Calabria, il Presidente Viola Zangara, il Commissario Tecnico Regionale Maestro Luciano Dichiara, tutte le società partecipanti, gli atleti e le famiglie per la riuscita di un evento che ha rappresentato un’importante occasione di crescita sportiva, educativa e umana per l’intero movimento karate calabrese.