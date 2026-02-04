I Carabinieri della Stazione di Belvedere Spinello, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone, hanno tratto in arresto un uomo di 57 anni ritenuto responsabile di reiterate condotte persecutorie e violente nei confronti della propria madre.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe da tempo posto in essere comportamenti aggressivi, minacciosi e intimidatori ai danni della donna, generando in quest’ultima un grave stato di paura e di disagio. L’episodio che ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri si è verificato nei pressi dell’abitazione della vittima: il 57enne, in evidente stato di alterazione, avrebbe minacciato la madre e danneggiato la porta d’ingresso dell’abitazione nel tentativo di introdursi all’interno dell’immobile.

L’immediata richiesta di aiuto e il tempestivo intervento dei militari hanno consentito di bloccare l’uomo e di ricostruire il quadro indiziario a suo carico. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione rientra nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri e testimonia il costante impegno del Comando Provinciale di Crotone nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro la persona, con particolare attenzione ai fenomeni della violenza domestica, di genere e dello stalking, con il fondamentale coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, nella persona del Procuratore Domenico Guarascio.