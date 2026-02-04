I giovani studenti del Liceo Scientifico “Filolao” hanno incontrato, negli Uffici della Questura, il personale della Polizia di Stato nell’ambito del progetto “La legalità come compagna di viaggio”, iniziativa già avviata nei mesi precedenti e finalizzata alla promozione della cultura della legalità e della partecipazione attiva delle nuove generazioni.

Nel corso dell’incontro, i ragazzi hanno partecipato attivamente con grande interesse e coinvolgimento, ponendo domande ai relatori e chiedendo approfondimenti sul funzionamento dell’attività di indagine, con particolare riferimento alla normativa del Codice della Strada e sul ruolo delle istituzioni nella tutela della legalità.

Sono stati affrontati temi centrali come la sicurezza, il rispetto delle regole e la tutela dei diritti. Attraverso esempi pratici e situazioni di vita quotidiana, il personale della Polizia di Stato ha illustrato come comportamenti responsabili e consapevoli possono contribuire al benessere della collettività e a prevenire situazioni di rischio. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei giovani nella società, sottolineando l’importanza delle scelte individuali e del rispetto reciproco, sia negli spazi pubblici che nei cotesti scolastici e digitali.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il dialogo, diretto e costruttivo, ha reso gli studenti i veri protagonisti dell’iniziativa, in linea con lo spirito del progetto, che mira a coinvolgere i giovani in modo consapevole e partecipato.

All’incontro hanno preso parte anche i Funzionari della Questura, il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i quali hanno risposto alle curiosità degli studenti sul funzionamento dei sistemi e delle procedure di indagine, nonché sulle pratiche di gestione amministrativa dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico, e successivamente li hanno accompagnati a visitare gli uffici della Questura. I giovani hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino l’organizzazione interna e il funzionamento delle diverse articolazioni operative, vivendo così un’esperienza concreta e formativa a contatto diretto con le istituzioni.L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e crescita, un nuovo format fortemente voluto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, in cui sono i giovani a porre le loro domande e ad essere protagonisti attivi in un nuovo modello di sicurezza partecipata. Il progetto è stato ideato e realizzato al fine di rafforzare il legame tra i giovani, la scuola e le istituzioni nel comune percorso di promozione della legalità. La Questura è un palazzo trasparente, un luogo che consente a tutti i cittadini di osservare ciò che gli uomini e le donne della Polizia di Stato mettono in atto ogni giorno per la sicurezza della comunità. La ratio dell’incontro è quella di dialogare utilizzando un linguaggio diverso ed in particolare quello dei giovani, tralasciando modelli cattedratici ed infondendo alle nuove generazioni fiducia, sicurezza e rispetto in modo da vedere il poliziotto non come un nemico da abbattere ma come un amico del quale fidarsi e con il quale confidarsi.