Le Elezioni Amministrative 2026 in Italia si svolgeranno tra il 15 aprile e il 15 giugno 2026, secondo il calendario stabilito dal Ministero dell’Interno. In questa finestra saranno chiamati al voto i cittadini di circa 840 Comuni italiani, compresi 18 capoluoghi di provincia tra cui Crotone e Reggio Calabria.

Le amministrative avranno luogo in diversi centri italiani con vari sistemi elettorali a seconda della popolazione: nei comuni con oltre 15.000 abitanti è previsto il doppio turno (con eventuale ballottaggio), mentre in quelli più piccoli la votazione si svolge in un solo turno.

La regione Calabria sarà interessata da 75 Comuni al voto nel 2026. Tra questi, due capoluoghi di provincia – Crotone e Reggio Calabria – torneranno alle urne nel corso della primavera 2026.

La tornata elettorale riguarda i Comuni che avevano posticipato il voto del 2020 a causa della pandemia da COVID-19 e che, per questo motivo, avevano poi prorogato l’ultimo mandato elettorale. Il Ministero dell’Interno ha così disposto che questi Comuni votino nella primavera del 2026, tra aprile e giugno.

La Provincia di Crotone comprende 27 comuni in totale.

Tra questi, quelli che saranno coinvolti direttamente nelle Elezioni Comunali 2026 includono i seguenti (l’elenco completo dei Comuni presenti nella provincia è di 27, ma non tutti sono necessariamente al voto nella stessa tornata):

• Crotone – capoluogo di provincia

• Cirò Marina – centro costiero e turistico

• Cutro – importante comune dell’entroterra

• Rocca di Neto

• Santa Severina – borgo storico di rilievo culturale

• Savelli – comune della Sila crotone

Per l’elenco completo dei comuni al voto e per ulteriori dettagli sui risultati e candidati, si può consultare la pagina di riferimento su Tuttitalia (“Elezioni Comunali 2026”) alla fonte:

🔗 https://www.tuttitalia.it/elezioni-italiane/elezioni-comunali-2026/