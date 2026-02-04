Il SAP Provinciale di Crotone, guidato da Eugenio Lucente, dà il benvenuto ai 13 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, provenienti dal 19° corso di formazione, assegnati alla Questura e alla Polizia Stradale della provincia.

Le nuove aliquote rappresentano un importante valore aggiunto per la sicurezza della città Pitagorica, garantendo un ulteriore apporto professionale, culturale e umano a beneficio dell’intera collettività.

Il SAP Provinciale esprime un sentito ringraziamento al Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Onorevole Wanda Ferro, per il concreto interessamento dimostrato nei confronti delle Forze dell’Ordine e, in particolare, della Polizia di Stato, sensibilizzando gli apparati governativi affinché venissero destinate specifiche aliquote di personale alla nostra provincia, da sempre considerata area ad alta densità mafiosa e ringrazia altresì il Questore di Crotone, Dottor Renato Panvino, per l’ottimo lavoro svolto sul territorio crotonese, testimoniato dalle incessanti attività di controllo del territorio e di ordine pubblico nell’intero hinterland provinciale, che confermano quotidianamente la vigile e concreta presenza dello Stato.

Al Questore Panvino vengono formulati i migliori auguri di buon prosieguo di lavoro, con la certezza che saprà valorizzare al meglio le nuove risorse assegnate alla Questura di Crotone nell’interesse della sicurezza dei cittadini.

Al neo Vice Ispettori, con l’auspicio che svolgano il proprio incarico con professionalità, dedizione e spirito di servizio, il SAP Provinciale di Crotone rivolge i migliori auguri per un proficuo inizio e una brillante carriera.