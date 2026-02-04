LA LIBERTA’ NON HA PIZZO

Campagna antiracket e di consumo critico

Giovedì 12 febbraio 2026 dalle ore 15.30

Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia

Sede camerale di Crotone

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Sala conferenze Pitagora – via Antonio De Curtis n.2

Siamo lieti di invitarvi alla presentazione della campagna “La libertà non ha pizzo”, campagna antiracket e di consumo critico promossa da Libera Calabria. Organizzato dal coordinamento di Crotone di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” con il patrocinio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, l’appuntamento è per il 12 febbraio con inizio alle 15:30 nella Sala conferenze Pitagora della Sede camerale di Crotone – via Antonio De Curtis n.2 Interverranno il Dott. Salvatore Curcio Procuratore della Repubblica di Catanzaro, il Dott. Domenico Guarascio Procuratore della Repubblica di Crotone, il Dott. Giuseppe Borrello Referente Libera Calabria.

Ascolteremo inoltre la testimonianza di imprenditori che hanno denunciato gli estorsori.

La campagna “La libertà non ha pizzo” ha come obiettivi principali: per chi denuncia

– creare una rete solidale tra coloro che non si sono piegati alla logica del taglieggiamento e coloro che, pur essendone stati vittime, hanno avuto il coraggio di reagire denunciando;

per tutti i cittadini – promuovere l’adesione alla campagna di cittadini “consumatori critici”, affinché sostengano quelle aziende che non pagano il pizzo o che, essendo state vittime di estorsioni, hanno denunciato, con l’acquisto di beni e servizi presso di loro.

Programma

 Introduce e modera

Antonio Tata – Referente Libera Crotone

 Saluti Dott.ssa Emilia Noce – Vice Presidente Camera commercio Crotone Catanzaro Vibo Valentia

 Relaziona

Dott. Umberto Ferrari – Coordinatore segreteria Regionale Libera Calabria  Saluti Istituzionali

 Interventi

 Dott. Giuseppe Borrello – Referente Libera Calabria

 Dott. Pietro Milasi – Imprenditore di Reggio (L’esperienza della campagna “Reggio Libera Reggio”)

 Dott. Domenico Guarascio – Procuratore della Repubblica di Crotone  Dott. Salvatore Curcio – Procuratore della Repubblica di Catanzaro

 Testimonianza di imprenditori che hanno denunciato gli estorsori.

Sono state invitate tutte le associazioni di categoria ed antiracket, i sindacati, Confindustria, ANCE Calabria e Fondazione Zaccheo.