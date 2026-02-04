CROTONE, 4 Febbraio 2026 – Un’aula gremita e un entusiasmo palpabile hanno segnato il debutto ufficiale della sede territoriale di Crotone di Cammino (Camera Nazionale Avvocati per le persone, le minorenni e le famiglie). Il convegno inaugurale, tenutosi ieri presso l’Aula 5 del Tribunale di Crotone, ha visto la partecipazione record di oltre 250 avvocati, trasformando l’evento in un vero e proprio “stato generale” del diritto di famiglia nel territorio crotonese.

Il ritorno di Salvatore Rocca

Al centro dell’attenzione e del plauso generale, l’Avv. Salvatore Rocca, già stimato Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, che intraprende oggi questa nuova sfida professionale e associativa come Presidente della sede locale di Cammino. Un ritorno in prima linea che è stato accolto con sincero affetto e stima dai colleghi, i quali hanno riconosciuto in Rocca la guida autorevole necessaria per affrontare i temi delicati della violenza di genere e della tutela dei minori.

I temi del convegno

Il convegno, dal titolo “La violenza di genere: profili sostanziali, ambiti sociali e deontologia dell’avvocato familiarista”, ha offerto spunti di altissimo livello tecnico e umano. Grazie alla partecipazione di relatori di fama nazionale, magistrati e accademici, sono stati approfonditi i nodi cruciali della riforma del rito unitario della famiglia e le sfide poste dalle nuove tecnologie, come la manipolazione dei contenuti digitali.

Un segnale forte per il territorio

L’invasione pacifica del Tribunale da parte dei professionisti forensi testimonia la grande sete di formazione specialistica e la fiducia riposta nel progetto “Cammino”. La nuova sede si candida a diventare un punto di riferimento imprescindibile per la protezione dei soggetti vulnerabili, promuovendo una cultura legale sempre più interdisciplinare e attenta ai risvolti sociali.

“Ripartire da Cammino significa rimettere al centro la persona e i suoi diritti più fragili,” è stato il commento diffuso tra i presenti. “Vedere così tanta partecipazione è la prova che la direzione intrapresa dall’Avv. Rocca e dal suo direttivo è quella giusta.”

L’evento si è concluso con l’impegno da parte dell’associazione di proseguire con un fitto calendario di attività formative, mantenendo alto il livello del dibattito giuridico a Crotone.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT