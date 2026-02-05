«L’aeroporto di Crotone rappresenta un’infrastruttura strategica e irrinunciabile per lo sviluppo economico, turistico e sociale del nostro territorio».

Lo dichiara la consigliera comunale, Marisa Luana Cavallo, che nelle scorse ore ha avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone per approfondire e comprendere le loro preoccupazioni e, successivamente, ha contattato telefonicamente l’onorevole Simona Loizzo al fine di accendere i riflettori, anche a livello nazionale, sul futuro dello scalo pitagorico.

«Ho ritenuto doveroso – spiega Cavallo – coinvolgere direttamente l’on. Loizzo, che ha dimostrato grande attenzione e sensibilità verso le istanze del nostro territorio. L’aeroporto di Crotone non è solo una questione locale, ma rappresenta un nodo strategico per la mobilità della Calabria e per il diritto alla continuità territoriale dei cittadini».

L’onorevole Simona Loizzo, accogliendo la sollecitazione, si è detta pronta ad avviare un confronto diretto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di garantire prospettive concrete di sviluppo, potenziamento e stabilità per lo scalo crotonese.

«È necessario – prosegue la consigliera Cavallo – superare la logica delle emergenze e lavorare a una visione strutturale che renda l’aeroporto pienamente funzionale, competitivo e integrato con il sistema dei trasporti regionali. Solo così potremo attrarre investimenti, sostenere il turismo e creare nuove opportunità occupazionali».

«Continueremo – conclude Cavallo – a impegnarci a tutti i livelli istituzionali affinché Crotone non venga penalizzata e possa finalmente contare su infrastrutture adeguate alle sue reali potenzialità. Il confronto avviato con l’on. Loizzo rappresenta un passo importante in questa direzione».