Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi in località Gabella, nel territorio di Crotone, dove un cane è rimasto intrappolato nel fango e non riusciva più a muoversi.

L’allarme è scattato poco prima delle ore 14:00, quando sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone. Raggiunta l’area interessata, la squadra ha individuato l’animale in evidente difficoltà e ha avviato le operazioni per liberarlo.

Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, il cane è stato estratto in sicurezza e messo al riparo, evitando conseguenze peggiori.

Una volta concluso il salvataggio, l’animale è stato affidato agli operatori del canile di Rocca di Neto, presenti sul posto per garantirne l’assistenza e le cure necessarie.