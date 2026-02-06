È stato ufficialmente costituito a Crotone il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di informare cittadini e cittadine sui contenuti dei quesiti referendari e sulle loro reali conseguenze per lo Stato di diritto e per l’equilibrio dei poteri sancito dalla Costituzione.

Il Comitato nasce dalla forte preoccupazione per una riforma che, dietro la retorica dell’efficienza, rischia di accentuare la pressione politica sul sistema giudiziario, mettendo in discussione l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. I quesiti referendari, infatti, non intervengono sui veri nodi della giustizia – come la durata dei processi o la carenza di personale e risorse – ma introducono meccanismi che espongono i magistrati a condizionamenti esterni e a logiche di controllo politico.

In un territorio come quello crotonese, segnato da una lunga e difficile battaglia per la legalità, indebolire l’indipendenza della magistratura significa indebolire la tutela dei diritti dei cittadini, soprattutto dei più vulnerabili, e ridurre la capacità dello Stato di contrastare illegalità e abusi di potere.

Il Comitato promuoverà nei prossimi giorni una serie di iniziative pubbliche di informazione, confronto e mobilitazione: banchetti informativi, incontri di approfondimento e momenti di dibattito aperti alla partecipazione di giuristi, associazioni e realtà sociali. L’obiettivo è favorire una scelta consapevole e critica, sottraendo il dibattito referendario alla semplificazione e alla propaganda.

Il Comitato per il NO invita tutte e tutti coloro che credono nella separazione dei poteri, nella Costituzione e in una giustizia realmente indipendente a partecipare attivamente alla campagna referendaria.

Le prime iniziative saranno comunicate nei prossimi giorni.

Crotone, 30 gennaio 2026

Comitato per il NO al Referendum sulla Giustizia – Crotone

Alleanza Verdi e Sinistra, ANPI, ARCI, Associazione Laicitalia, Associazione Maslov, Associazione Nonostante Tutto Resistiamo, Associazione Sud Pace e Mediterraneo, CGIL, Comitato Politico Federato 28 Novembre, Cooperativa Agorà Kroton, Cooperativa Baobab, Demos, Lega Cooperative Sociali Crotone, LIBERA, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista, UPMED – Università Popolare Mediterranea, USB – Unione Sindacale di Base