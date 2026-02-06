[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Cirò- Troppe discariche abusive disseminate nel territorio soprattutto di ingombranti, e il comune corre ai ripari acquistando 4 fototrappole. Nei giorni scorsi a seguito di un controllo sul territorio comunale da parte del personale dell’Ufficio Tecnico, è stato riscontrato la presenza di vari punti di raccolta di materiale ingombrante non autorizzati; considerato che per salvaguardare l’incolumità pubblica, come previsto dal codice penale italiano (Art. 422-452), occorre porre sotto controllo i vari punti di raccolta di materiale ingombrante non autorizzati, il sindaco Mario Sculco fa acquistare quattro fototrappole, per un importo complessivo di euro 829.60.



Sono anni che il territorio cirotano è disseminato da discariche abusive specie di ingombranti, ma anche di pneumatici eternit e quant’altro, che periodicamente vengono denunciati, alcune volte bonificate, altre ancora da eliminare, solo con le fototrappole questa abitudine incivile si potrà fermare. Basta pensare in cui versa il territorio di Coppa, disseminato da una enorme discarica, tra l’altro messa sotto sequestro di recente dai militari, per la presenza di eternit, dove purtroppo i soliti ignoti, continuano ad abbandonarci rifiuti d’ogni genere. Come pure la martoriata zona delle Campanise , non c’è curva senza la presenza rifiuti. Il deturpamento del territorio interessa anche la zona a mare della Marinella, a pochi metri dalla spiaggia dove le discariche sono sempre più frequenti. Mentre a bella vista lungo la SS 106 che costeggia il mare, ad ogni area parcheggio c’è una discarica, completa di materassi, pneumatici, ingombranti, e rifiuti organici che ne deturpano il paesaggio. Dunque ben venga l’acquisto di quattro fototrappole nella speranza che questo fenomeno incivile possa almeno diminuire.