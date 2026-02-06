Nel pomeriggio di martedì 4 febbraio il Presidente della Provincia di Crotone, Fabio Manica, ha firmato il decreto n. 3 con cui vengono ufficialmente convocati i comizi elettorali per l’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Crotone.

Il provvedimento, adottato in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che le elezioni provinciali si svolgeranno domenica 29 marzo 2026. Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso il seggio unico allestito nella sede della Provincia di Crotone, nella sala “Paolo Borsellino”.

Come previsto dalla normativa vigente, sono chiamati al voto i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale. Gli stessi amministratori locali risultano anche eleggibili alla carica di consigliere provinciale, purché in carica al momento della consultazione.

Le liste dei candidati al Consiglio provinciale e le candidature alla carica di Presidente della Provincia dovranno essere presentate presso l’Ufficio Elettorale, costituito nella sede della Provincia di Crotone, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di sabato 8 marzo 2026 e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 9 marzo 2026.Sull’importanza dell’appuntamento elettorale è intervenuto il Presidente della Provincia, Fabio Manica, che ha sottolineato il valore istituzionale del momento:

“Si tratta di un passaggio fondamentale per la vita amministrativa dell’Ente – ha dichiarato Manica –. L’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale rappresenta un momento di responsabilità e di partecipazione per tutti gli amministratori del territorio, chiamati a scegliere chi avrà il compito di guidare la Provincia nei prossimi anni. Auspico che la fase elettorale metta, anche stavolta, al centro i bisogni delle comunità locali e le prospettive di sviluppo della provincia di Crotone”.