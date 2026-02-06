Le telecamere di Striscia la Notizia hanno fatto tappa nei giorni scorsi nel porto di Cirò Marina, nell’ambito di un servizio dedicato alle criticità del settore della pesca e alle problematiche legate alla legalità in mare. Una presenza che non è passata inosservata e che ha portato alla ribalta nazionale una realtà locale complessa, fatta di difficoltà economiche, tensioni sociali e forti contrapposizioni.

Nel corso delle riprese, la troupe del programma ha intervistato il pescatore Mario Filippelli, che ha raccontato in modo diretto le condizioni sempre più complicate in cui si trovano a operare i lavoratori del mare.

«Fare il pescatore oggi è sempre più difficile – ha dichiarato Filippelli –. Tra l’aumento dei costi del carburante, le normative sempre più stringenti e le carenze strutturali del porto, lavorare in mare sta diventando insostenibile. Non chiediamo privilegi, ma la possibilità di lavorare con dignità e sicurezza».

L’intervista, realizzata tra le banchine del porto, ha messo in evidenza un malessere diffuso che riguarda non solo Cirò Marina, ma molte marinerie del Sud Italia, dove il mestiere del pescatore rischia di diventare sempre meno sostenibile, soprattutto per le piccole realtà locali.

Il servizio, tuttavia, non si è limitato alla sola testimonianza. Durante le riprese si è infatti verificato un acceso battibecco tra la troupe di Striscia la Notizia e alcune persone presenti nell’area portuale. La situazione è rapidamente degenerata in momenti di forte tensione, documentati dalle telecamere, culminati in un episodio particolarmente grave che ha coinvolto un operatore del programma. Un fatto che ha scosso l’opinione pubblica e che ha contribuito ad accendere ulteriormente i riflettori sul clima di nervosismo che circonda il tema della pesca e dei controlli.

Un episodio che evidenzia quanto il contesto sia delicato e carico di tensioni, dove alle difficoltà economiche si sommano incomprensioni, rabbia e senso di abbandono. Il servizio andato in onda ha così assunto un rilievo che va oltre la cronaca locale, portando all’attenzione nazionale le problematiche di un comparto fondamentale per l’economia e l’identità di Cirò Marina.

La tappa di Striscia la Notizia nel porto cittadino rappresenta quindi un’occasione importante per riaprire il dibattito su pesca, legalità e tutela dei lavoratori del mare, affinché alle denunce e alle immagini forti possano seguire risposte concrete e interventi mirati.

La dichiarazione di Mario Filippelli

Video di Striscia la Notizia