CROTONE: Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri (22’st Meli); Piovanello (1’st Maggio), Gomez (38’st Musso), Zunno (27’st Energe). A disp.: Martino, Paciotti, Andreoni, Armini, Veltri, Guerra, Calvano, Russo, Bruno, Vrenna. All. Longo
ATALANTA U23: Vismara; Comi (1’st Guerini), Obric, Berto; Bergonzi, Levak, Panada (15’st Pounga), Ghislandi; Cassa, Cortinovis (40’st Mencaraglia); Misitano (26’st Vavassori). A disp.: Zanchi, Zanaboni, Steffanoni, Simonetto, Torriani, Plaia, Navarro, Riccio, Idele. All. Bocchetti
ARBITRO: Striamo di Salerno
MARCATORE: 52’st rig. Musso
AMMONITI: Gomez (C), Comi (A), Guerini (A), Obric (A), Novella (C), Pounga (A)
Lascia un commento