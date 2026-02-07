Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 618 persone identificate, di cui 187 con precedenti

– nr. 356 veicoli controllati

– nr. 35 posti di controllo

– nr. 1 persona arrestata

– nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

– nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per possesso di sostanza stupefacente per uso personale

– nr. 1 attività commerciale controllata

– nr. 3 infrazioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 15 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 23 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari. Contestualmente, personale della Questura ha identificato nr. 91 persone, di cui nr. 31 con precedenti, e ha controllato nr. 49 veicoli.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 23 persone, di cui nr. 10 risultate positive in banca dati SDI, e ha controllato nr. 22 veicoli elevando nr. 2 sanzioni al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 101 persone, di cui nr. 35 positivi, e ha controllato nr. 65 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Isola Capo Rizzuto nel corso dei quali hanno identificato nr. 172 persone, di cui nr. 54 con precedenti, e hanno controllato nr. 85 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada con contestuale sospensione della circolazione del veicolo.

Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un centro di raccolta scommesse, sito ad Isola di Capo Rizzuto, nel corso del quale è stato identificato un dipendente risultato non regolarmente assunto, per cui seguirà segnalazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro per gli adempimenti di specifica competenza. Nel corso del controllo, inoltre, è stato rinvenuto un quaderno contenente appunti e a seguito di accertamenti, è emerso che l’attività commerciale erogasse prestiti ai clienti abituali per consentire loro ulteriori scommesse. La perquisizione, effettuata dal personale intervenuto, ha consentito di rinvenire ulteriori manoscritti, in parte abilmente occultati e in parte stracciati e gettati nel cestino dell’immondizia, riconducibili all’attività illecita di prestito di denaro agli scommettitori, opportunamente sottoposti a sequestro. All’esito dell’attività, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità di Pubblica Sicurezza

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno arrestato un uomo per evasione, in quanto sorpreso fuori dalla propria abitazione in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, e hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 1 soggetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 0,60 grammi di cocaina. Contestualmente, hanno identificato nr. 216 persone, di cui nr. 42 con precedenti, hanno controllato nr. 135 veicoli e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.