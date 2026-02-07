Nel pomeriggio del 6 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno tratto in arresto un uomo del luogo, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata, nei confronti della convivente.

L’arresto è scaturito a seguito dell’immediato intervento dei militari dell’Arma, che hanno riscontrato una grave e perdurante situazione di violenza domestica. In particolare, l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcool, proferiva gravi minacce di morte nei confronti della donna, reiterandole anche in presenza dei Carabinieri intervenuti, circostanza che rendeva necessario un tempestivo intervento a tutela dell’incolumità della vittima.

La donna, adeguatamente ascoltata e posta in sicurezza, riferiva inoltre di aver subito nel corso dell’ultimo mese diversi episodi di violenza fisica, tali da cagionarle un perdurante stato d’ansia e di disagio psicologico.

Nel medesimo contesto operativo, l’uomo veniva altresì segnalato all’Autorità prefettizia per la detenzione di semi di canapa, rinvenuti nella sua disponibilità.

È stata immediatamente attivata la procedura prevista dal “Codice Rosso”, a conferma della particolare attenzione riservata dall’Arma dei Carabinieri alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Crotone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel costante impegno dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati contro la persona, con particolare riguardo a quelli commessi in ambito familiare, che rappresentano una delle forme più gravi e insidiose di violenza.

Fondamentale, in tale contesto, si conferma la stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Domenico GUARASCIO, che consente interventi rapidi, coordinati ed efficaci a tutela delle vittime e per l’affermazione della legalità sul territorio.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a denunciare tempestivamente ogni forma di violenza o sopraffazione, ricordando che le istituzioni sono presenti e pronte a intervenire per garantire protezione e giustizia.