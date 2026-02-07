CROTONE, 7 Febbraio 2026 – In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, l’Avv. Salvatore Rocca, in qualità di Presidente della sede territoriale di Crotone di CAMMINO (Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie), intende richiamare l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza su un fenomeno che continua a colpire duramente le fasce più giovani della nostra società.



“Il bullismo e la sua declinazione digitale non sono semplici ‘ragazzate’, ma vere e proprie violazioni dei diritti fondamentali della persona”, dichiara l’Avv. Salvatore Rocca. “Come avvocati impegnati quotidianamente nella tutela dei soggetti vulnerabili, vediamo come queste dinamiche possano compromettere in modo permanente il benessere psicologico e il percorso di crescita dei nostri ragazzi”.



La nuova sede territoriale di CAMMINO a Crotone, recentemente inaugurata presso il Tribunale cittadino per promuovere la specializzazione nel diritto di famiglia e dei minori, pone la prevenzione al centro della propria azione. “La strategia vincente è la prevenzione, che passa attraverso la promozione di un clima scolastico ed emotivo basato sull’empatia e sul rispetto reciproco”, sottolinea il Presidente Rocca.



In linea con le direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno 2026, la sede di Crotone ribadisce l’importanza dello slogan istituzionale “Non si scherza col bullismo. Spegniamolo” e invita le scuole del territorio a consolidare i percorsi di educazione civica e cittadinanza digitale.



L’Avv. Salvatore Rocca conclude con un appello: “Invitiamo le famiglie e i docenti a non sottovalutare i segnali di disagio. La legge mette a disposizione strumenti di tutela importanti, ma è necessaria una rete solidale tra avvocatura, scuola e istituzioni per rompere il muro del silenzio e garantire ad ogni studente un ambiente sano e sicuro”.

