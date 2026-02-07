È un momento cruciale per Cirò Marina in vista delle prossime elezioni amministrative. A intervenire nel dibattito politico locale è Giancarlo Affatato, Segretario Nazionale di Libertà è Democrazia, che, di passaggio nella sua città natale, ha voluto soffermarsi sul futuro della cittadina crotonese e sulle prospettive della competizione elettorale ormai alle porte.

«Seguo con grande attenzione ciò che accade a Cirò Marina, cittadina in cui sono nato e di cui sono profondamente innamorato», ha dichiarato Affatato, sottolineando come questa fase rappresenti un’occasione fondamentale per aprire una nuova stagione politica. «Deve essere il momento giusto per permettere alle nuove generazioni di essere fiere e orgogliose della propria comunità, offrendo risposte concrete a chi oggi chiede una politica diversa, fatta di ascolto ma soprattutto di soluzioni reali e tangibili».

Nel suo intervento, il Segretario Nazionale di Libertà è Democrazia ha ribadito la necessità di un cambiamento nel modo di amministrare la città, puntando su una leadership capace di interpretare le sfide contemporanee. «Per Cirò Marina immagino una guida giovane, al passo coi tempi, visionaria, in grado di condurre la città verso il futuro con entusiasmo e competenza. Senza proclami, ma con i fatti», ha affermato.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Affatato ha poi richiamato il ruolo strategico che Cirò Marina può e deve svolgere all’interno del contesto regionale: «Cirò Marina merita il meglio, perché può diventare uno snodo cruciale per la Calabria intera. Il potenziale di questa terra è enorme: non serve elencare quanto di buono esista già, ma occorre saperlo valorizzare, sfruttare e far conoscere in modo sempre più efficace e concreto».

Un messaggio chiaro, quello lanciato da Affatato, che guarda alle prossime amministrative come a un passaggio decisivo per costruire una nuova visione di città, fondata su competenza, partecipazione e capacità di trasformare le idee in risultati concreti.