Torna il Carnevale di Cirò Marina: colori, musica e divertimento per tutti!

La città è pronta ad esplodere di festa con la terza edizione del Carnevale, organizzata dall’associazione Il Faro – Officina delle Idee APS, con il patrocinio del Comune. Un evento che celebra tradizione, creatività e partecipazione, coinvolgendo l’intera comunità.

In programma due grandi sfilate di carri allegorici, domenica 15 febbraio e domenica 22 febbraio, che dopo tanti anni torneranno ad attraversare la storica via Roma, restituendo al centro cittadino un’atmosfera unica. Martedì 17 febbraio spazio ai più piccoli con il Carnevale dei Bambini, tra magia, animazione e tante sorprese dedicate alle famiglie.

Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale, in particolare al Sindaco F.F. dott. Andrea Aprigliano e all’Assessore al Turismo dott. Giuseppe Strancia, agli imprenditori, alle associazioni e ai cittadini che stanno contribuendo con impegno e dedizione alla buona riuscita della manifestazione.

Sono disponibili gli ultimi biglietti della lotteria, anche quest’anno ricca di premi di valore. Chi volesse sostenere l’evento può ancora farlo con un contributo tramite bonifico al seguente iban: IT26Y0538742530000004202558 intestato all’associazione, per ogni donazione sarà rilasciata regolare ricevuta ai fini della detrazione fiscale. L’associazione Il Faro – Officina delle Idee APS è aperta a chiunque voglia partecipare attivamente alla realizzazione del Carnevale.

Gli orari ufficiali delle manifestazioni saranno comunicati prossimamente attraverso ulteriori aggiornamenti pubblici.

Cirò Marina vi aspetta per festeggiare insieme un Carnevale sempre più grande, partecipato e ricco di emozioni!

