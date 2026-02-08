È stata completata la donazione destinata al reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, un gesto concreto di attenzione e sostegno verso una struttura che svolge un ruolo fondamentale nella tutela della salute pubblica.

L’iniziativa, portata a termine grazie all’impegno dell’imprenditore Francesco Facino, rappresenta un contributo significativo a favore del reparto e del personale sanitario, impegnato quotidianamente in attività delicate e di grande responsabilità. La donazione risponde a esigenze reali della struttura, contribuendo al miglioramento delle condizioni operative e dell’assistenza ai pazienti.

Il gesto assume un valore che va oltre l’aspetto materiale, testimoniando un forte senso di responsabilità civile e di vicinanza al mondo della sanità. Un segnale positivo di collaborazione tra cittadini e istituzioni sanitarie, che rafforza il legame con il territorio e sottolinea l’importanza di iniziative capaci di generare benefici concreti per la collettività.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’ospedale San Giovanni di Dio continua a rappresentare un presidio essenziale per la comunità crotonese, e azioni come questa contribuiscono a valorizzarne il ruolo e il lavoro svolto quotidianamente dal personale medico e infermieristico.