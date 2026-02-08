Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati a monitorare il centro cittadino e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi della movida, utilizzati anche come centri di smistamento tra i più giovani assuntori, il personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 40 anni, residente nel capoluogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti nel corso di un servizio mirato di controllo del centro della città. L’uomo è stato fermato mentre faceva rientro presso la propria abitazione; alla vista degli operatori assumeva un atteggiamento sospetto che induceva i poliziotti a procedere a un controllo.

La perquisizione personale dava esito negativo, ma in considerazione del comportamento dell’uomo, particolarmente nervoso e insofferente al controllo, gli accertamenti sono stati estesi all’abitazione di residenza. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un armadio posto nella camera da letto ad uso esclusivo del soggetto, complessivamente 330 grammi di hashish e 25 grammi di cocaina, già suddivisi in diversi involucri pronti per la cessione, nonché un bilancino di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente, utilizzato per il taglio della droga. La sostanza stupefacente e i restanti oggetti ritrovati venivano sottoposti al vincolo del sequestro.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, al termine delle formalità di rito, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione odierna si inquadra in un più ampio servizio predisposto dalla Questura nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in linea con le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica di Crotone, dott. Domenico GUARASCIO, volte a colpire le organizzazioni criminali che riforniscono le piazze di spaccio, in particolare quelle frequentate dai più giovani.

L’attività testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio.

Nel corso della medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno identificato nr. 216 persone e controllato nr. 135 veicoli, con particolare attenzione alla prevenzione della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

La Polizia di Stato invita i cittadini ad utilizzare l’App “Youpol” che permette di inviare segnalazioni, anche anonime, per comunicare episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, situazioni di maltrattamento, violenze di genere, bullismo e revenge porn.