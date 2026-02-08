Si è svolta venerdì 7 febbraio, alle ore 11:30, l’inaugurazione della segreteria cittadina di Forza Italia a Cirò Marina, ubicata in piazza Diaz. Un appuntamento partecipato, che ha segnato un momento significativo per la vita politica locale e per il rafforzamento della presenza del partito sul territorio.

All’iniziativa ha preso parte l’On. Francesco Cannizzaro, Coordinatore regionale di Forza Italia, insieme a dirigenti, iscritti e simpatizzanti. Presente anche Sergio Ferrari, Presidente della IV Commissione consiliare del Consiglio regionale della Calabria, a testimonianza dell’attenzione istituzionale rivolta a Cirò Marina e all’intero territorio crotonese.

Nel corso dell’inaugurazione sono stati ribaditi i temi centrali dell’azione politica: ascolto del territorio, partecipazione, sviluppo economico, infrastrutture e difesa degli interessi locali nelle sedi istituzionali. Tra gli interventi, ha raccolto particolare consenso la dichiarazione che richiama l’impegno assunto in campagna elettorale: «Non vedo l’ora di entrare in quell’Assise per il Consiglio regionale e dire alla Calabria tutta di essere, con orgoglio, il consigliere regionale del territorio di Crotone».

La nuova segreteria cittadina nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per cittadini e militanti, uno spazio aperto al confronto e alla costruzione di proposte politiche concrete, capace di intercettare le esigenze reali della comunità.

L’apertura in piazza Diaz rappresenta dunque non solo un momento simbolico, ma anche l’avvio di una fase di rinnovato impegno politico per Forza Italia a Cirò Marina e nella provincia di Crotone, nel segno del radicamento territoriale e della rappresentanza istituzionale.